Цыплаков: «Спартак» сыграл намного грамотнее, чем в предыдущем дерби с ЦСКА

Нападающий «Спартака» Максим Цыплаков подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА (5:3). Команды провели вторую игру между собой в нынешнем сезоне. Ранее, 16 сентября, победу в дерби одержали красно-синие со счётом 3:2 ОТ.

«Когда пропустили два ненужных гола в третьем периоде, то были мысли, что есть риск упустить преимущество. Но мы быстро забили и ощутили уверенность, что эту победу мы точно заберём. Мы в этот раз сыграли намного грамотнее, чем в предыдущем дерби с ЦСКА — правильно выполняли свои задачи, не было игровых ям, которые обычно у нас случаются. С каждой победой обретаем уверенность, но после побед в таких матчах — уверенность двойная. Надо продолжать в том же духе, настраиваться на другие игры, как на дерби», — приводит официальный сайт «Спартака» слова Цыплакова.

Красно-белые занимают третье место в Западной конференции. На счету «Спартака» 24 очка после 18 матчей.