Фатеев прокомментировал дебют за ЦСКА в дерби со «Спартаком»

Нападающий ЦСКА Егор Фатеев подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ со «Спартаком» (3:5). Для форварда эта игра стала первой в составе красно-синих после перехода из «Трактора».

«Конечно, эмоции от дебюта были запредельными. Много желания, немного первые смены понервничал, но дальше вкатился, чувствовал себя хорошо. Плохое начало было. Немножко уступили в скорости. С середины второго периода и в третьем хорошо сыграли. Нужно этот положительный момент оставить на следующие матчи.

Насколько серьёзно готовился к дерби со «Спартаком»? Для меня это был первый опыт участия в таком дерби. Накал чувствовался, много силовой борьбы, было интересно.

Болельщики особенно мотивировали команду? Да, было шумно. Это адреналин, он придаёт эмоций, легче играть в такой атмосфере.

Почему при практически равной статистике не удалось одержать победу? Надо было больше лезть на ворота, зарабатывать удаления, чаще играть в большинстве и перехватывать инициативу.

Быстрая пропущенная шайба в меньшинстве в первом периоде сломила команду? Ни в коем случае не сломила, просто получилась такая ситуация, соперник воспользовался большинством. Не было паники, все играли и делали свою работу», — приводит официальный сайт ЦСКА слова Фатеева.

Красно-синие занимают седьмое место в Западной конференции. У ЦСКА 17 очков после 17 матчей.