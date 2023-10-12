Нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс забросил свою 300-ю шайбу в НХЛ

В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречаются «Торонто Мэйпл Лифс» и «Монреаль Канадиенс». Команды играют на стадионе «Скотиабанк-Арена» в Торонто (Канада). Идёт второй период, счёт равный — 2:2.

На 35-й минуте в большинстве отличился нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс. Это его 300-я заброшенная шайба в Национальной хоккейной лиге. Ему ассистировали Джон Таварес и Митчелл Марнер.

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Гости вели по ходу игры со счётом 2:0, в составе «Монреаль Канадиенс» голами отметились Джейк Эванс и Алекс Ньюхук. Затем «Торонто» сравнял счёт усилиями Ноа Грегора и Остона Мэттьюса.