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Нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс забросил свою 300-ю шайбу в НХЛ

Нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс забросил свою 300-ю шайбу в НХЛ
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В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречаются «Торонто Мэйпл Лифс» и «Монреаль Канадиенс». Команды играют на стадионе «Скотиабанк-Арена» в Торонто (Канада). Идёт второй период, счёт равный — 2:2.

На 35-й минуте в большинстве отличился нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс. Это его 300-я заброшенная шайба в Национальной хоккейной лиге. Ему ассистировали Джон Таварес и Митчелл Марнер.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Гости вели по ходу игры со счётом 2:0, в составе «Монреаль Канадиенс» голами отметились Джейк Эванс и Алекс Ньюхук. Затем «Торонто» сравнял счёт усилиями Ноа Грегора и Остона Мэттьюса.

НХЛ - регулярный чемпионат
12 октября 2023, четверг. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
3-й период
4 : 5
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Эванс – 03:01     0:2 Ньюхук (Слафковски, Дак) – 21:10     1:2 Грегор (Клингберг) – 27:46     2:2 Мэттьюс (Марнер, Таварес) – 34:51 (pp)     3:2 Нюландер (Клингберг, Таварес) – 39:15 (pp)     3:3 Кофилд (Мэтисон, Судзуки) – 44:25 (pp)     3:4 Ньюхук (Джекай, Дак) – 45:47     3:5 Юлёнен (Арве-Пинар) – 51:55     4:5 Мэттьюс (Таварес) – 55:48    
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