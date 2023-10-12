Нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс забросил свою 300-ю шайбу в НХЛ
Поделиться
В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречаются «Торонто Мэйпл Лифс» и «Монреаль Канадиенс». Команды играют на стадионе «Скотиабанк-Арена» в Торонто (Канада). Идёт второй период, счёт равный — 2:2.
На 35-й минуте в большинстве отличился нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс. Это его 300-я заброшенная шайба в Национальной хоккейной лиге. Ему ассистировали Джон Таварес и Митчелл Марнер.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Гости вели по ходу игры со счётом 2:0, в составе «Монреаль Канадиенс» голами отметились Джейк Эванс и Алекс Ньюхук. Затем «Торонто» сравнял счёт усилиями Ноа Грегора и Остона Мэттьюса.
НХЛ - регулярный чемпионат
12 октября 2023, четверг. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
3-й период
4 : 5
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Эванс – 03:01 0:2 Ньюхук (Слафковски, Дак) – 21:10 1:2 Грегор (Клингберг) – 27:46 2:2 Мэттьюс (Марнер, Таварес) – 34:51 (pp) 3:2 Нюландер (Клингберг, Таварес) – 39:15 (pp) 3:3 Кофилд (Мэтисон, Судзуки) – 44:25 (pp) 3:4 Ньюхук (Джекай, Дак) – 45:47 3:5 Юлёнен (Арве-Пинар) – 51:55 4:5 Мэттьюс (Таварес) – 55:48
Комментарии
- 12 октября 2023
-
04:36
-
04:26
-
04:25
-
04:10
-
03:46
-
03:39
-
03:30
-
03:15
-
03:03
-
02:56
-
02:55
-
02:16
-
01:10
-
01:00
- 11 октября 2023
-
23:57
-
23:50
-
23:46
-
23:41
-
23:35
-
23:29
-
23:20
-
23:12
-
23:05
-
22:55
-
22:48
-
22:45
-
22:43
-
22:40
-
22:38
-
22:36
-
22:34
-
22:32
-
22:31
-
22:27
-
22:24
Партнерский контент