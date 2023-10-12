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«Торонто» обыграл «Монреаль» по буллитам, Илья Самсонов не пропустил в послематчевой серии

«Торонто» обыграл «Монреаль» по буллитам, Илья Самсонов не пропустил в послематчевой серии
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Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Торонто Мэйпл Лифс» и «Монреаль Канадиенс». Команды играли на стадионе «Скотиабанк-Арена» в Торонто (Канада). «Торонто Мэйпл Лифс» одержал победу со счётом 6:5 Б (0:1, 3:1, 2:3, 0:0, 1:0).

На четвёртой минуте счёт открыл нападающий «Монреаля» Джейк Эванс. В начале второго периода Алекс Ньюхук увеличил преимущество гостей. До второго перерыва хозяева смогли отыграться и выйти вперёд. В составе «Торонто» заброшенными шайбами отметились Ноа Грегор, Остон Мэттьюс и Вильям Нюландер. В третьем периоде игроки «Монреаля» забили трижды подряд: отличились Коул Кофилд, Алекс Ньюхук и Ессе Юлёнен. На 56-й минуте Остон Мэттьюс забросил свою вторую шайбу, а через три минуты оформил хет-трик и перевёл игру в овертайм. Победный буллит на счету Митчелла Марнера.

Ворота «Торонто» защищал российский голкипер Илья Самсонов.

НХЛ - регулярный чемпионат
12 октября 2023, четверг. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
6 : 5
Б
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Эванс – 03:01     0:2 Ньюхук (Слафковски, Дак) – 21:10     1:2 Грегор (Клингберг) – 27:46     2:2 Мэттьюс (Марнер, Таварес) – 34:51 (pp)     3:2 Нюландер (Клингберг, Таварес) – 39:15 (pp)     3:3 Кофилд (Мэтисон, Судзуки) – 44:25 (pp)     3:4 Ньюхук (Джекай, Дак) – 45:47     3:5 Юлёнен (Арве-Пинар) – 51:55     4:5 Мэттьюс (Таварес, Райлли) – 55:48 (6x5)     5:5 Мэттьюс (Нюландер) – 58:53 (6x5)     6:5 Марнер – 65:00    
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