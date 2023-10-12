«Торонто» обыграл «Монреаль» по буллитам, Илья Самсонов не пропустил в послематчевой серии

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Торонто Мэйпл Лифс» и «Монреаль Канадиенс». Команды играли на стадионе «Скотиабанк-Арена» в Торонто (Канада). «Торонто Мэйпл Лифс» одержал победу со счётом 6:5 Б (0:1, 3:1, 2:3, 0:0, 1:0).
На четвёртой минуте счёт открыл нападающий «Монреаля» Джейк Эванс. В начале второго периода Алекс Ньюхук увеличил преимущество гостей. До второго перерыва хозяева смогли отыграться и выйти вперёд. В составе «Торонто» заброшенными шайбами отметились Ноа Грегор, Остон Мэттьюс и Вильям Нюландер. В третьем периоде игроки «Монреаля» забили трижды подряд: отличились Коул Кофилд, Алекс Ньюхук и Ессе Юлёнен. На 56-й минуте Остон Мэттьюс забросил свою вторую шайбу, а через три минуты оформил хет-трик и перевёл игру в овертайм. Победный буллит на счету Митчелла Марнера.
Ворота «Торонто» защищал российский голкипер Илья Самсонов.
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