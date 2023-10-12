«Чикаго» проиграло «Бостону» во втором туре. Бедард забил первый гол в НХЛ

Сегодня, 12 октября, «Бостон Брюинз» на своей площадке обыграл «Чикаго Блэкхоукс» во 2-м туре регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Ти-Ди Гарден» завершилась со счётом 3:1 (1:1, 1:0, 1:0).

В составе победителей заброшенной шайбой отметился нападающий Трент Фредерик, а также дубль на счету Давида Пастрняка.

За «Чикаго» забил новичок команды, первый номер на драфте НХЛ 2023 года Коннор Бедард.

В следующем туре 15 октября «Бостон» примет «Нэшвилл Предаторз», а «Чикаго» сыграет в гостях с «Монреалем Канадиенс»

Во второй игровой день НХЛ также состоится ещё три матча: «Ванкувер Кэнакс» — «Эдмонтон Ойлерз», «Лос-Анджелес Кингз» — «Колорадо Эвеланш» и «Калгари Флэймз» — «Виннипег Джетс».