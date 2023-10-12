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«Чикаго» проиграло «Бостону» во втором туре. Бедард забил первый гол в НХЛ

«Чикаго» проиграло «Бостону» во втором туре. Бедард забил первый гол в НХЛ
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Сегодня, 12 октября, «Бостон Брюинз» на своей площадке обыграл «Чикаго Блэкхоукс» во 2-м туре регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Ти-Ди Гарден» завершилась со счётом 3:1 (1:1, 1:0, 1:0).

В составе победителей заброшенной шайбой отметился нападающий Трент Фредерик, а также дубль на счету Давида Пастрняка.

За «Чикаго» забил новичок команды, первый номер на драфте НХЛ 2023 года Коннор Бедард.

В следующем туре 15 октября «Бостон» примет «Нэшвилл Предаторз», а «Чикаго» сыграет в гостях с «Монреалем Канадиенс»

Во второй игровой день НХЛ также состоится ещё три матча: «Ванкувер Кэнакс» — «Эдмонтон Ойлерз», «Лос-Анджелес Кингз» — «Колорадо Эвеланш» и «Калгари Флэймз» — «Виннипег Джетс».

НХЛ - регулярный чемпионат
12 октября 2023, четверг. 02:30 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
3 : 1
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
0:1 Бедард (Холл, Донато) – 05:37     1:1 Фредерик (Карло, Пуатра) – 11:22     2:1 Пастрняк (Лучич) – 33:09     3:1 Пастрняк (Маршан, Макэвой) – 59:05 (en)    
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