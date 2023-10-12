«Ванкувер» разгромил «Эдмонтон» со счётом 8:1

Сегодня, 12 октября, «Ванкувер Кэнакс» на своей площадке обыграл «Эдмонтон Ойлерз» в 1-м туре регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Роджерс-Арене» завершилась со счётом 8:1 (2:0, 3:1, 3:0).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Конор Гарланд и Элиас Петтерссон, Джей Ти Миллер и Дакота Джошуа, а также покер на счету Брока Бёзера. Российский нападающий Андрей Кузьменко сделал предголевую передачу.

За «Эдмонтон» единственную шайбу забросил Леон Драйзайтль.

В следующем туре 15 октября команды сыграют ответный матч на арене «Эдмонтона».

Во второй игровой день НХЛ также состоится ещё два матча: «Лос-Анджелес Кингз» — «Колорадо Эвеланш» и «Калгари Флэймз» — «Виннипег Джетс».