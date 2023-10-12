«Ванкувер» разгромил «Эдмонтон» со счётом 8:1
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Сегодня, 12 октября, «Ванкувер Кэнакс» на своей площадке обыграл «Эдмонтон Ойлерз» в 1-м туре регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Роджерс-Арене» завершилась со счётом 8:1 (2:0, 3:1, 3:0).
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Конор Гарланд и Элиас Петтерссон, Джей Ти Миллер и Дакота Джошуа, а также покер на счету Брока Бёзера. Российский нападающий Андрей Кузьменко сделал предголевую передачу.
За «Эдмонтон» единственную шайбу забросил Леон Драйзайтль.
В следующем туре 15 октября команды сыграют ответный матч на арене «Эдмонтона».
Во второй игровой день НХЛ также состоится ещё два матча: «Лос-Анджелес Кингз» — «Колорадо Эвеланш» и «Калгари Флэймз» — «Виннипег Джетс».
НХЛ - регулярный чемпионат
12 октября 2023, четверг. 05:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
8 : 1
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Гарланд (Петтерссон, Юульсен) – 08:06 2:0 Бёзер (Миллер, Ди Джузеппе) – 11:27 3:0 Бёзер (Миллер, Гронек) – 24:03 4:0 Бёзер (Петтерссон, Кузьменко) – 27:30 (pp) 4:1 Драйзайтль (Макдэвид, Бушар) – 28:20 (pp) 5:1 Петтерссон (Хьюз, Миллер) – 31:08 (pp) 6:1 Бёзер (Миллер, Хьюз) – 45:43 7:1 Миллер (Хьюз, Петтерссон) – 46:56 (pp) 8:1 Джошуа (Лафферти, Хёгландер) – 54:48
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