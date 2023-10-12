«Колорадо» в гостях обыграл «Лос-Анджелес» со счётом 5:2

Сегодня, 12 октября, «Колорадо Эвеланш» в гостях обыграл «Лос-Анджелес Кингз» в 1-м туре регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Крипто.ком-Арене» завершилась со счётом 5:2 (1:0, 2:2, 2:0).
В составе «Колорадо» заброшенными шайбами отметились Натан Маккиннон (7:25), Кейл Макар (22:54) и Майлз Вуд (56:08), а также дубль на счету Микко Рантанена (23:47, 44:59).
За «Кингз» шайбы забросили Карл Грундстрём (26:18) и Куинтон Байфилд (39:55).
В следующем туре 15 октября «Лос-Анджелес» примет «Каролину Харрикейнз», а «Колорадо» сыграет в гостях с «Сан-Хосе Шаркс».
После 1-го тура в Восточной конференции лидирует «Калолина». Западную возглавляет «Вегас Голден Найтс».
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно здесь
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