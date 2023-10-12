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«Колорадо» в гостях обыграл «Лос-Анджелес» со счётом 5:2

«Колорадо» в гостях обыграл «Лос-Анджелес» со счётом 5:2
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Сегодня, 12 октября, «Колорадо Эвеланш» в гостях обыграл «Лос-Анджелес Кингз» в 1-м туре регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Крипто.ком-Арене» завершилась со счётом 5:2 (1:0, 2:2, 2:0).

В составе «Колорадо» заброшенными шайбами отметились Натан Маккиннон (7:25), Кейл Макар (22:54) и Майлз Вуд (56:08), а также дубль на счету Микко Рантанена (23:47, 44:59).

НХЛ - регулярный чемпионат
12 октября 2023, четверг. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
2 : 5
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Маккиннон (Рантанен, Друен) – 07:25     0:2 Макар (Маккиннон, Рантанен) – 22:54 (pp)     0:3 Рантанен (Тэйвз, Маккиннон) – 23:47     1:3 Грундстрём (Дано) – 26:18     2:3 Байфилд (Копитар) – 39:55     2:4 Рантанен (Джонсон, Макар) – 44:59     2:5 Вуд – 56:08    

За «Кингз» шайбы забросили Карл Грундстрём (26:18) и Куинтон Байфилд (39:55).

В следующем туре 15 октября «Лос-Анджелес» примет «Каролину Харрикейнз», а «Колорадо» сыграет в гостях с «Сан-Хосе Шаркс».

После 1-го тура в Восточной конференции лидирует «Калолина». Западную возглавляет «Вегас Голден Найтс».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно здесь

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