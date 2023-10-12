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Нападающий «Ванкувера» Брок Бёзер оформил покер в матче с «Эдмонтоном»

Сегодня, 12 октября, «Ванкувер Кэнакс» на своей площадке обыграл «Эдмонтон Ойлерз» в 1-м туре регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Роджерс-Арене» завершилась со счётом 8:1 (2:0, 3:1, 3:0).

Главным героем матча стал нападающий «Ванкувера» Брок Бёзер, оформивший первый покер нового сезона-2023/2024 НХЛ. Отметим, что три из своих четырёх голов нападающий забросил подряд.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В составе победителей заброшенными шайбами, помимо Бёзера, отметились Конор Гарланд, Элиас Петтерссон, Джей Ти Миллер и Дакота Джошуа. Российский нападающий Андрей Кузьменко сделал результативную передачу. За «Эдмонтон» единственную шайбу забросил Леон Драйзайтль.

В следующем туре 15 октября команды сыграют матч между собой на арене «Эдмонтона».