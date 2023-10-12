Коннор Бедард — о первой шайбе в НХЛ: многие люди в мире мечтают об этом

Новичок «Чикаго Блэкхоукс» Коннор Бедард прокомментировал дебютный гол в НХЛ.
«Я помню, как находился за сеткой, видел это и думал: «Только бы не облажаться». А потом, когда мяч попал в сетку, я был очень рад. В тот момент многие люди в мире мечтают об этом, и мне очень повезло, что я оказался в таком положении и получил такой шанс», — приводит слова Бедарда Sport Chicago.
Сегодня, 12 октября, «Чикаго» проиграл «Бостону» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Ти-Ди Гарден» завершилась со счётом 1:3 (1:1, 0:1, 0:1).
Бедард был выбран под первым номером на драфте НХЛ 2023 года. В день 18-летия, 17 июля, он подписал с «Чикаго Блэкхоукс» трёхлетний контракт новичка.
До этого, в своём преддрафтовом сезоне в команде «Реджайна Пэтс», он выдал результативную серию, зарабатывая очки в 20 играх подряд. Регулярный сезон-2022/2023 он закончил с 143 очками и получил «Боб Кларк Трофи» (награду лучшему бомбардиру Западной хоккейной лиги) и «Фоур Бронкос Мемориал Трофи» (награду лучшему игроку Западной хоккейной лиги).
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