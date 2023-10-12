Оформивший покер в первом матче сезона Бёзер стал автором уникального рекорда НХЛ

Сегодня, 12 октября, «Ванкувер Кэнакс» на своей площадке обыграл «Эдмонтон Ойлерз» в 1-м туре регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Роджерс-Арене» завершилась со счётом 8:1 (2:0, 3:1, 3:0).

Главным героем матча стал нападающий «Ванкувера» Брок Бёзер, оформивший первый покер нового сезона-2023/2024 НХЛ. Отметим, что три из своих четырёх голов нападающий забросил подряд. Таким образом, Бёзер стал первым игроком в истории НХЛ, кому удавалось оформить покер с натуральным хет-триком в первом матче сезона.

Бёзер повторил рекорд «Ванкувера» по количеству голов в стартовом матче сезона. Ранее четыре гола в первом матче нового сезона удавалось забить Грегу Адамсу 8 октября 1987 года и Рику Блайту 6 октября 1976 года.

Рекорд по голам в первых матчах своих команд в новом сезоне принадлежит трём хоккеистам, забросившим пять шайб, — Джо Мэлоуну (1917 год), Гарри Хайлэнду (1917 год) и Бэби Даю (1922 год).