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Рантанен — третий хоккеист в истории НХЛ, дважды подряд начинавший сезон с четырёх очков

Рантанен — третий хоккеист в истории НХЛ, дважды подряд начинавший сезон с четырёх очков
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Одним из главных героев матча с «Лос-Анджелесом» стал нападающий «Колорадо» Микко Рантанен, забросивший две шайбы и отдавший две результативные передачи. «Эвеланш» победили на выезде со счётом 5:2.

НХЛ - регулярный чемпионат
12 октября 2023, четверг. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
2 : 5
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Маккиннон (Рантанен, Друен) – 07:25     0:2 Макар (Маккиннон, Рантанен) – 22:54 (pp)     0:3 Рантанен (Тэйвз, Маккиннон) – 23:47     1:3 Грундстрём (Дано) – 26:18     2:3 Байфилд (Копитар) – 39:55     2:4 Рантанен (Джонсон, Макар) – 44:59     2:5 Вуд – 56:08    

Рантанен стал лишь третьим хоккеистом в истории НХЛ, кому удавалось дважды подряд начинать сезон с четырёх набранных очков. В прошлом сезоне-2022/2023 Рантанен отдал четыре результативные передачи в первом матче сезона с «Чикаго» (5:2). Ранее это удавалось сделать Петеру Штястны (сезоны-1987/1988 — 1988/1989) и Сиду Хоу (сезоны-1943/1944 — 1944/1945).

Напомним, сегодня, 12 октября, «Колорадо Эвеланш» в гостях обыграл «Лос-Анджелес Кингз» в 1-м туре регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Крипто.ком-Арене» завершилась со счётом 5:2 (1:0, 2:2, 2:0).

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