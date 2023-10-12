Рантанен — третий хоккеист в истории НХЛ, дважды подряд начинавший сезон с четырёх очков

Одним из главных героев матча с «Лос-Анджелесом» стал нападающий «Колорадо» Микко Рантанен, забросивший две шайбы и отдавший две результативные передачи. «Эвеланш» победили на выезде со счётом 5:2.
Рантанен стал лишь третьим хоккеистом в истории НХЛ, кому удавалось дважды подряд начинать сезон с четырёх набранных очков. В прошлом сезоне-2022/2023 Рантанен отдал четыре результативные передачи в первом матче сезона с «Чикаго» (5:2). Ранее это удавалось сделать Петеру Штястны (сезоны-1987/1988 — 1988/1989) и Сиду Хоу (сезоны-1943/1944 — 1944/1945).
Напомним, сегодня, 12 октября, «Колорадо Эвеланш» в гостях обыграл «Лос-Анджелес Кингз» в 1-м туре регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Крипто.ком-Арене» завершилась со счётом 5:2 (1:0, 2:2, 2:0).
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