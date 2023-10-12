«Невесёлая игра для вратарей, хочу её забыть». Самсонов — о 6:5 с «Монреалем»

Вратарь «Торонто» Илья Самсонов остался недоволен своей игрой в матче с «Монреалем» (6:5 Б). Россиянин пропустил пять шайб, отразив лишь 19 бросков из 24.

«Невесёлая игра для вратарей, особенно для вратарей «Торонто». Слишком много отскоков. Что есть, то есть, я старался фокусироваться на следующем броске и выиграть этот матч, забыть о том, что было. Иногда бывают такие игры. Это не слишком приятно, но ничего. Мы выиграли, набрали два очка, результатом я доволен.

При счёте 3:5 фокусировался на следующем броске. У нас лучшие игроки мира, я верю в этих ребят, в нашей команде все знают, что неважно, какой счёт – 2:3 или 5:0, у нас всегда есть шанс.

Хочу просто забыть эту игру, но мы посмотрим видео с тренером вратарей, посмотрим, что было. Но сейчас тяжело что-то сказать, эти отскоки. Ладно, в любом случае я тут, чтобы с каждым днём становиться лучше. Завтра новый день, у нас будет тренировка перед «Миннесотой», сосредоточимся на том, что мне надо делать. Как я и сказал, хочу забыть этот матч и двигаться дальше.

Игра Мэттьюса? Великолепно, три гола, это сильно прибавит ему уверенности. Я вижу, что он делает на тренировках, как он мотивирован в этом году. За ним классно наблюдать», — цитирует Самсонова пресс-служба клуба.