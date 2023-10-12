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Болельщики «Эдмонтона» и «Ванкувера» подрались на трибунах во время матча

Болельщики «Эдмонтона» и «Ванкувера» подрались на трибунах во время матча
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Сегодня, 12 октября, «Ванкувер Кэнакс» на своей площадке обыграл «Эдмонтон Ойлерз» в 1-м туре регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Роджерс-Арене» завершилась со счётом 8:1 (2:0, 3:1, 3:0).

По ходу матча обстановка накалялась не только на льду, но и на трибунах. Болельщик «Эдмонтона», раздосадованный разгромным поражением, полез в драку с фанатом «Ванкувера». Не обошлось в этой потасовке и без пролитого пива.

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Отметим, что в матче также состоялась драка в начале первого периода, в которой приняли участие нападающий «Ванкувера» Дакота Джошуа и защитник «Эдмонтона» Венсан Деарне.

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