«Был рад остаться в «Тракторе». Пулккинен рассказал о несостоявшемся обмене в «Ак Барс»

Форвард «Куньлунь Ред Стар» Теэму Пулккинен рассказал о несостоявшемся обмене в «Ак Барс».

«Были ли разговоры с «Ак Барсом» после несостоявшегося обмена? Нет, после того случая с их стороны интереса ко мне не было. Тогда мы немного пообщались, были переговоры. Но переход не состоялся, и я был рад остаться в «Тракторе» до конца сезона. Мы пытались выйти в плей-офф, но не смогли этого сделать, не хватило всего одного очка. Это бизнес. Если бы «Трактор» хотел, чтобы я ушёл, я бы ушёл. Но там захотели меня оставить, поэтому я остался. Игроков обменивают везде, это нормально. В моём случае этого не произошло», — сказал Пулккинен в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Теэму Пулккиненом читайте на «Чемпионате»: