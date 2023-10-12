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Пулккинен назвал «серьёзный клуб в Европе», с которым он тренировался до «Куньлуня»

Пулккинен назвал «серьёзный клуб в Европе», с которым он тренировался до «Куньлуня»
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Форвард «Куньлунь Ред Стар» Теэму Пулккинен рассказал, что до заключения контракта с китайским клубом принимал участие в тренировках с итальянским клубом.

«Мой агент Алёша Пилко говорил в сентябре, что я тренируюсь с серьёзным клубом в Европе? Я тренировался в Италии с клубом «Валь-Пустерия», он играет в ICEHL. Там команды из Австрии, Италии, Словении. Это хорошая европейская лига. У этой команды финский тренер — Томек Валтонен. Он сказал мне, что я могу потренироваться с ними. Я уважаю его, это отличный тренер. Благодарен ему за возможность потренироваться с клубом. Это отлично помогло мне. Там отличный клуб. Я посмотрел, как они работают, это очень хорошая команда. Тренироваться там было лучше, чем оставаться дома», — сказал Пулккинен в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Теэму Пулккиненом читайте на «Чемпионате»:

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