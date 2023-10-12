Пулккинен: не знаю, могу ли на 100% согласиться, что я русифицирован

Форвард «Куньлунь Ред Стар» Теэму Пулккинен прокомментировал слова бывшего одноклубника по «Трактору» Никиты Тертышного о том, что финский форвард полностью русифицировался за время выступления в КХЛ.

«Никита Тертышный говорил, что я русифицирован? Мне было весело в «Тракторе». Мне нравились одноклубники, все до одного. Это хорошие люди. Не знаю, могу ли я на 100% согласиться с тем, что он сказал, но мне нравилось там. Похоже, я тоже им нравился. Я отлично провёл время в «Тракторе», не могу сказать ничего плохого о клубе и людях. Это топовая команда», — сказал Пулккинен в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Теэму Пулккиненом читайте на «Чемпионате»: