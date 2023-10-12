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Новичок «Куньлуня» Пулккинен назвал свой самый яркий момент в КХЛ

Новичок «Куньлуня» Пулккинен назвал свой самый яркий момент в КХЛ
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Форвард «Куньлунь Ред Стар» Теэму Пулккинен назвал свой самый яркий момент за время выступления в КХЛ.

«Самый яркий момент в КХЛ? Наверное, когда я играл в «Локомотиве» и мы обыграли «Йокерит» в плей-офф со счётом 4-0. Это была отличная серия, всегда приятно обыграть команду из родного города. Жаль, что затем мы проиграли ЦСКА в седьмом матче, тот плей-офф был хорошим.

Во всей карьере? Было несколько неплохих моментов, но назову один. Это был то ли 2010, то ли 2011 год. Первый матч под открытым небом на Олимпийском стадионе в Хельсинки, игра с ХИФК, дерби (матч состоялся 6 февраля 2011 года, ХИФК обыграл «Йокерит» со счётом 4:3. — Прим. «Чемпионата»). Отличное воспоминание», — сказал Пулккинен в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Теэму Пулккиненом читайте на «Чемпионате»:

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