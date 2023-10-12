«Я никого не боюсь». Пулккинен ответил на вопрос о вратарях в КХЛ

Форвард «Куньлунь Ред Стар» Теэму Пулккинен прокомментировал популярное мнение о том, что он обладает отменным броском, и заявил, что в КХЛ много отличных вратарей.

«Не думаю, что вратари опасаются встречи со мной из-за моего броска (улыбается). Видел, что у меня был самый сильный бросок в прошлом году, постараюсь повторить достижение и в этом. Есть ли вратарь, которого опасаюсь я? Не назову конкретных имён, но в КХЛ есть много отличных вратарей. Некоторые команды плотно играют в обороне, им тяжело забить. Но я никого не боюсь, постараюсь забить всем», — сказал Пулккинен в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Теэму Пулккиненом читайте на «Чемпионате»: