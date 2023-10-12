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«Не знаю, как объяснить такое начало сезона». Макдэвид — о разгроме от «Ванкувера»

«Не знаю, как объяснить такое начало сезона». Макдэвид — о разгроме от «Ванкувера»
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Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид прокомментировал разгромное поражение в первом матче сезона от «Ванкувера» (1:8). Форвард отметился результативной передачей в единственной шайбе команды и закончил матч с отрицательным показателем полезности — «-3».

«Не знаю, как объяснить такое начало сезона. Очевидно, мы хотим извлечь из этого поражения урок. Мы хотим разобраться, где что-то пошло не так, извлечь из этого уроки и подготовиться к новым матчам. Мы снова играем в субботу с «Кэнакс» и рады возможности сыграть дома с этими ребятами. Мы получим хорошую возможность искупить свою вину», — цитирует Макдэвида пресс-служба клуба.

Главным героем матча стал нападающий «Ванкувера» Брок Бёзер, оформивший покер.

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