Нападающий «Ванкувера» Бёзер оценил свой покер в матче с «Эдмонтоном»

Нападающий «Ванкувера» Брок Бёзер оценил свой покер в матче с «Эдмонтоном» (8:1). Форвард повторил рекорд «Ванкувера» по количеству голов в стартовом матче сезона.

«Это было здорово, но в этом не только моя заслуга, но и всей команды. Я бы сказал, что моя уверенность сейчас на высоком уровне. Летом я пришёл к такому настрою: мне нужно стать лучшим хоккеистом и по-настоящему усердно работать. Я пытаюсь следовать этому правилу каждый день. Мне нужно иметь такое же мышление завтра, на следующей тренировке, утреннем катании, я должен продолжать в том же духе», — цитирует форварда пресс-служба клуба.

Бёзер стал первым игроком в истории НХЛ, кому удавалось оформить покер с натуральным хет-триком в первом матче сезона.