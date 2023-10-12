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«Когда надо, они соберутся». Крикунов рассказал, когда ЦСКА наладит свою игру

«Когда надо, они соберутся». Крикунов рассказал, когда ЦСКА наладит свою игру
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Заслуженный тренер России Владимир Крикунов выразил уверенность в том, что ЦСКА наладит игру к концу календарного года и вновь будет претендовать на Кубок Гагарина.

«В ЦСКА давно собрана хорошая команда. Они доказали, что могут показывать достойный хоккей, считаю, что свою задачу они на данном этапе выполняют. Скоро все эти разговоры о спаде утихнут, всё будет в порядке. Да, армейцев штормит, но, когда надо, они соберутся. Думаю, что даже не к плей-офф, а уже к Новому году. Там опытные мастера и слаженный тренерский штаб во главе с Фёдоровым», – сказал Крикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

В 17 матчах текущего сезона ЦСКА одержал лишь восемь побед, сейчас армейцы располагаются на седьмой строчке Западной конференции КХЛ.

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