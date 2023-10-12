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Крикунов: СКА только вкатывается, состав у армейцев хороший, но им нужно время

Крикунов: СКА только вкатывается, состав у армейцев хороший, но им нужно время
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Заслуженный тренер России Владимир Крикунов оценил лидерство ярославского «Локомотива» в турнирной таблице КХЛ. Накануне ярославцы обыграли СКА в Санкт-Петербурге со счётом 3:2. Специалист отметил, что в СКА ещё наладят игру, ведь там взяли за пример модель построения команды у ЦСКА.

«Игорь Никитин уже не первый год работает в Ярославле. Он нормальный тренер, команду подготовил, настроил, сейчас «Локомотив» начал играть на результат, вышел в лидеры. СКА только вкатывается, состав у армейцев хороший, но им нужно время. Важно притереться, определиться с тройками, они идут по принципу ЦСКА. Эти команды с такими составами своё ещё возьмут и доберут, в этом не стоит сомневаться», – сказал Крикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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