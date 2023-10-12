«Всё равно хотел бы увидеть, как он забивает». Легенда НХЛ — о погоне Овечкина за Гретцки

Легендарный шведский вратарь Национальной хоккейной лиги и член Зала славы Хенрик Лундквист поделился мнением о погоне российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки.

«Даже если бы мы не говорили о том, что он, возможно, побьёт рекорд, я всё равно хотел бы увидеть, как он забивает. Независимо от того, рекорд это или нет, но как хоккейный болельщик ты хочешь видеть, как он забрасывает», — приводит слова Лундквиста AP News.

Капитан «столичных» выступает в Национальной хоккейной лиге с 2005 года. Впереди Овечкина ждёт 19-й сезон в НХЛ. За это время нападающий сыграл в 1347 встречах, в которых забросил 822 шайбы, отдал 663 результативные передачи и суммарно набрал 1485 очков при общем показателе полезности «+67». Овечкин сейчас отстаёт от Гретцки всего на 72 гола (894).