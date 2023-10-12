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«Ак Барс» одержал четвёртую победу подряд, обыграв «Амур» в результативном матче

«Ак Барс» одержал четвёртую победу подряд, обыграв «Амур» в результативном матче
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В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» завершился очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ между «Амуром» и «Ак Барсом». Победу в результативном матче праздновали казанцы со счётом 5:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 октября 2023, четверг. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
3 : 5
Ак Барс
Казань
0:1 Кателевский (Дыняк, Журавлёв) – 02:20 (5x5)     1:1 Щемеров (Брынцев, Грачёв) – 12:23 (5x5)     1:2 Сафонов (Петров, Лучевников) – 16:30 (6x5)     1:3 А. Радулов (Петров) – 19:37 (5x5)     1:4 Яшкин (Шипачёв) – 25:53 (5x4)     1:5 Лямкин (Семёнов, Галимов) – 44:18 (5x5)     2:5 Грачёв (Капустин, Мищенко) – 46:54 (4x5)     3:5 Грачёв (Слепец, Коршков) – 54:24 (5x5)    

Две результативные передачи отдал нападающий «Ак Барса» Кирилл Петров. Голы за казанцев забивали Дмитрий Яшкин, Александр Радулов, Илья Сафонов, Дмитрий Кателевский и Никита Лямкин. Дублем в составе «Амура» отметился Евгений Грачёв, также он записал на свой счёт результативную передачу. Отметим, что «Ак Барс» вёл со счётом 5:1, однако хабаровчане сумели дважды подряд забить гол и возродить интригу в матче.

Следующий матч между командами состоится 14 октября в Хабаровске. «Ак Барс» одержал уже четвёртую победу подряд.

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