«Ак Барс» одержал четвёртую победу подряд, обыграв «Амур» в результативном матче

В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» завершился очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ между «Амуром» и «Ак Барсом». Победу в результативном матче праздновали казанцы со счётом 5:3.

Две результативные передачи отдал нападающий «Ак Барса» Кирилл Петров. Голы за казанцев забивали Дмитрий Яшкин, Александр Радулов, Илья Сафонов, Дмитрий Кателевский и Никита Лямкин. Дублем в составе «Амура» отметился Евгений Грачёв, также он записал на свой счёт результативную передачу. Отметим, что «Ак Барс» вёл со счётом 5:1, однако хабаровчане сумели дважды подряд забить гол и возродить интригу в матче.

Следующий матч между командами состоится 14 октября в Хабаровске. «Ак Барс» одержал уже четвёртую победу подряд.