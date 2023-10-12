Билялетдинов — о трёх победах на Дальнем Востоке: секретов нет, ребята трудятся хорошо

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов оценил победу в матче с «Амуром» (3:2) и рассказал, почему казанцы ещё не проиграли ни одного матча на Дальнем Востоке за текущую выездную серию.

«Команды играли хорошо, показывали хороший хоккей. Наши ребята хорошо подготовились к этому матчу, забили голы, которых мы от них и ждали. Ребята справились, готовимся к послезавтрашней игре.

Расслабились ли при 5:1? Думаю, что соперник прибавил в движении, агрессии, создал моменты, после чего забил. Расслабленности не было, это заслуга хабаровской команды.

Всё ли понравилось в игре команды? Всегда бывают и хорошие, и плохие моменты, надо просто разобраться, понять их и исправлять.

Три победы на Дальнем Востоке? Ну и слава богу, идём и идём. Никаких секретов нет. Ребята трудятся хорошо, все работают», — передаёт слова Билялетдинова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.