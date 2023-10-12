Мартемьянов: гол Радулова мог надломить «Амур». Атакуешь ты, а тебе забивают полумомент

Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов рассказал о причинах поражения в матче с «Ак Барсом» (2:5).

«В первом периоде они неплохо играли в атаке и, честно говоря, наших защитников это немного захлестнуло. Первые три гола все с пятака, это их работа, честно говоря. Но потом сделали корректировки, отступать уже было некуда, пошли в высокий прессинг. Моментами это удавалось, моментами нет. Но благодарен команде, своим парням, что шли до конца, не хотели уступать. Это вознаградило нас двумя забитыми голами. Ещё были моменты, где-то надо было «доедать». Но, учитывая, что соперник не из робкого десятка, команда мастеровитая, нам шансов много не дала. Сделаем поправки, надеюсь, во втором матче тоже будем биться, играть на победу. Хотим отблагодарить болельщиков за аншлаги победой, будем стараться сделать это в следующем матче. Я бы ещё отметил игру вратаря «Ак Барса», очень прилично парень играет уже не первый матч. Там стена хорошая стоит. Не забиваешь ты, забивают тебе, этот закон спорта ещё никто не отменял.

Проиграли в раздевалке перед игрой? Не скажу. У нас достаточно опытных ребят, которые поиграли в серьёзный хоккей в серьёзных клубах. Может, у кого-то отчасти это и было, но я после игры в раздевалке сказал им, что надо верить в себя и партнёров и идти, несмотря ни на что, играть. Игра получалась довольно интересная. То, что проиграли до игры, то я в глазах страха и испуга ни у кого не видел, честно. У меня его тоже не было.

Пять пропущенных? Действительно, на пятаке не с полной концентрацией сыграли, но и забитые голы… Ребята из «Ак Барса» понимают, что с пятака надо поднимать их вверх, что они и делали, забивали эти голы. Нам чуть-чуть в мастерстве не хватило где-то «доесть» шайбу, хотя голевых моментов было предостаточно.

«Ак Барс» забивал при опытных Рылове и Мищенко? Вот именно, что пара опытная. Парни практически все игры сыграли, где-то потеря концентрации уже, может быть, усталость. Посмотрим по составу на следующий матч, там видно будет.

Могла ли шайба Радулова надломить команду? Вполне возможно. Я считаю, содержание игры было неплохое. Вполне возможно, в такие моменты, когда ты атакуешь-атакуешь, но не можешь забить, а тебе забивают полумомент, это психологически немного поддавливает. В раздевалке поговорили с парнями. Накачки не было, но вполне возможно. В большом спорте любой нюанс может что-либо поменять. То, что провели концовку матча по-боевому, я рад. Похвалил команду за это, что мы сражались до конца. Проиграли это сражение, готовимся к следующему», — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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Повторный матч между этими командами пройдёт 14 октября в Хабаровске.