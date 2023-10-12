Мартемьянов: Хохлачёв пока не может поймать свою игру. Ничего страшного, терпеливо ждём

Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов рассказал о причинах неудачной игры нападающего Александра Хохлачёва. За последние 11 матчей нападающий набрал лишь одно очко за результативную передачу.

«Что не так у Хохлачёва? Скорее всего, дело в психологии. Саня пока не может поймать свою игру. Забить гол надо, и, думаю, у него пойдёт. Ничего страшного. Терпеливо ждём, надеемся. Моменты есть, уверенность нужна в забитом голе», — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

После обмена из «Спартака» форвард провёл за хабаровский клуб 15 матчей, в которых забросил три шайбы и отдал пять результативных передач.