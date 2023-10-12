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Мартемьянов — о Коротких: молодой парень не вошёл в игру. Такие звёзды катаются…

Мартемьянов — о Коротких: молодой парень не вошёл в игру. Такие звёзды катаются…
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Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов рассказал о причинах неудачной игры 21-летнего нападающего Игната Коротких. В матче с «Ак Барсом» молодой форвард провёл на площадке лишь три с небольшим минуты, но успел заработать показатель полезности «-2».

«Коротких не вошёл в игру. Я с ним уже поговорил накоротке, надо более ответственно готовиться к таким матчам. Но парень молодой, может, то, о чём вы говорили, — давление «Ак Барса», такие звёзды катаются… Не знаю. В этом плане надо работать над собой. Мы ему поможем, главное, чтобы он сам себе помог», — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Коротких провёл в КХЛ 36 матчей и набрал 5 (1+4) очков с показателем полезности «-5».

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