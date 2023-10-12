Новичок СКА Рендулич рассказал, о чём с ним разговаривал Роман Ротенберг

Нападающий СКА Борна Рендулич рассказал, о чём разговаривал с главным тренером петербургского клуба Романом Ротенбергом. В дебютном матче за СКА хорватский форвард забил гол в ворота «Локомотива» (2:3).

«Общался ли с Романом Ротенбергом? Да, пару раз. Я общался с ним после матча «Сочи» и ЦСКА. Он позвонил мне, у нас состоялся отличный разговор примерно на полчаса. Детали разговора? Да там ничего особенного. Поговорили о системе команды, обсудили мою роль, где я буду играть. Всякое такое», — сказал Рендулич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

В текущем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Рендулич принял участие в 17 встречах, в которых забросил десять шайб и отдал шесть результативных передач, суммарно записав на свой счёт 15 очков, а также 14 минут штрафного времени.

Полную версию эксклюзивного интервью с Борна Рендуличем читайте на «Чемпионате» сегодня в 17:00 мск.