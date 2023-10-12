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Давыдов — о «Динамо»: весь сезон Гусев и легионеры не вытянут, нужна помощь от других

Давыдов — о «Динамо»: весь сезон Гусев и легионеры не вытянут, нужна помощь от других
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Олимпийский чемпион, легендарный защитник московского «Динамо» Виталий Давыдов рассказал о резервах бело-голубых.

«Пока очень многое зависит от лидеров — первой пятёрки во главе с Гусевым. Они ведут игру и делают результат. Но весь сезон Гусев и легионеры не вытянут. Нужно больше помощи от других звеньев, от молодёжи. В этом главный резерв.

Кто близок к тому, чтобы снять нагрузку с Гусева и Ко? В каких-то матчах выделяется форвард Джиошвили. Он и в прошлом сезоне балансировал между ролью середняка и лидера. Надо делать решающий шаг, становиться мастером.

Вообще у нас много молодёжи в третьем-четвёртом звеньях, в дочерних командах. Считаю, что она должна вести себя смелее, громче стучаться в двери. Здесь лучший пример — то же «Торпедо», — сказал Давыдов в интервью Russia-Hockey.ru.

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