Форвард Борна Рендулич стал 250-м новичком СКА в истории КХЛ

Нападающий СКА Борна Рендулич стал 250-м новичком армейцев в истории КХЛ, сообщает пресс-служба клуба. За 16 сезонов в лиге в составе СКА дебютировали 25 голкиперов, 77 защитников и 148 нападающих. Стоит отметить, что за предыдущие 16 сезонов до КХЛ (четыре в Межнациональной хоккейной лиге и 12 в Суперлиге) в матчах чемпионатов страны у СКА было 272 новичка.

Борна Рендулич – первый представитель Хорватии в составе СКА. Всего же за армейцев играли 66 легионеров из дальнего зарубежья. Чаще всего ими становились представители Швеции – 23 игрока, Канады – 15, Финляндии и Чехии – по 10, США – четыре, Норвегии, Словакии, Хорватии и Швейцарии – по одному. Заброшенных шайб нет на счету только у представителей двух стран – швейцарца Патрика Фишера и словацкого голкипера Яна Лашака.