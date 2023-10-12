The Athletic назвал прогноз на исход первого матча Василевского после возвращения

Североамериканский портал The Athletic представил свой прогноз на первый матч вратаря «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского после возвращения из-за проведённой операции.

«Травма Андрея Василевского стала переломным моментом в сезоне «Лайтнинг», который может лишить их гарантированного места в плей-офф. Я не уверен, когда он вернётся или как будет выглядеть команда, когда он вернётся, но я готов предсказать, что он сыграет «на ноль» в своей первой игре после возвращения», — сказано в статье.

Напомним, Василевский перед сезоном перенёс операцию и пропустит первые два месяца регулярки НХЛ. В прошлом сезоне Василевский принял участие в 60 матчах с 91,5% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,65.