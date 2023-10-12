Экс-тренер «Лады»: возвращение тольяттинского клуба в КХЛ можно смело назвать сенсацией

Бывший тренер «Лады» Вячеслав Уваев оценил старт тольяттинского клуба в сезоне-2023/2024 Континентальной хоккейной лиги.

«Возвращение «Лады» в КХЛ можно смело назвать сенсацией. Команда собралась, можно сказать, в последний момент, и играет уверенно, показывает зрелый хоккей.

Рецепт успеха прост: уверенная игра вратаря, игроки выжимают максимум из бросков, хорошая реализация моментов, которых не так много. Каждый игрок хочет показать свою состоятельность, хотя многие проводят первый сезон в КХЛ. Дисциплина и характер позволяют им добиваться успеха. Вопрос, насколько хватит этих компонентов на длинной дистанции.

За четыре матча на Дальнем Востоке «Лада» не набрала ни одного очка? Очень плотный календарь, первые звонки – это турне по Дальнему Востоку. Сейчас на первый план выйдут мастерство и опыт. Их дальнейшее выступление в чемпионате будет зависеть от этих вещей. Будем надеяться, что это произойдёт как можно быстрее», – сказал Уваев в интервью Metaratings.ru.

После 18 сыгранных матчей «Лада» набрала 20 результативных баллов и занимает четвёртую строчку в турнирной таблице Восточной конференции.