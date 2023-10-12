«Это вызов». Овечкин — о первой игре против Кросби в новом сезоне НХЛ

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился ожиданиями от игры с «Питтсбург Пингвинз» и против капитана «пингвинов» Сидни Кросби. Напомним, встреча состоится в ночь на 14 октября и начнётся в 2:30 мск.

«Игра против Кросби? Это вызов, и такая ситуация, когда ты хочешь делать то, что умеешь лучше всего. Ты играешь против лучших и должен показать, что ты всё ещё в порядке», — приводит слова Овечкина официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 14 октября 2023, суббота. 02:30 МСК Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Не начался Питтсбург Пингвинз Питтсбург Кто победит в основное время? П1 X П2

Овечкин и Кросби встретятся друг с другом в 66-й раз в регулярном сезоне. Овечкин, выбранный под первым номером на драфте НХЛ 2004 года, набрал 63 очка (34+29) в первых 65 матчах между ними. Кросби, выбранный под первым номером на драфте 2005 года, набрал 86 (28+58) очков.