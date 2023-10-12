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Овечкин: прошлый сезон был самым тяжёлым в моей жизни

Овечкин: прошлый сезон был самым тяжёлым в моей жизни
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Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал о тяжёлом сезоне-2022/2023 из-за смерти его отца Михаила Овечкина.

«Прошлый сезон был, наверное, самым тяжёлым в моей жизни из-за того, что случилось с моим отцом, но это жизнь. К сожалению, это случается со всеми. Но я просто хочу сделать всё возможное в этом году, чтобы прийти в норму и помочь нашей команде выйти в плей-офф, это наша цель», — приводит слова Овечкина официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

В прошлом сезоне 38-летний нападающий сыграл 73 матча, в которых забросил 42 шайбы и отдал 33 результативные передачи, набрав в общей сложности 75 очков.

Новый сезон «Вашингтон» начнёт матчем с «Питтсбург Пингвинз». Игра состоится в ночь на 14 октября в 2:30 мск.

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