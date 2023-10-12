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The Hockey Writers оценили первую игру вратаря «Торонто» Самсонова в новом сезоне

The Hockey Writers оценили первую игру вратаря «Торонто» Самсонова в новом сезоне
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Журналист Майкл Дероса в статье на портале The Hockey Writers оценил первую игру российского голкипера «Торонто Мэйпл Лифс» Ильи Самсонова в новом сезоне НХЛ. Напомним, «кленовые листья» победили «Монреаль Канадиенс» (6:5 Б). Россиянин пропустил пять шайб, отразив лишь 19 бросков из 24.

«Одним из примечательных выводов из этого матча стала игра Ильи Самсонова. У стартового вратаря «Мэйпл Лифс» во время этой игры возникли проблемы, что видно по его статистике. В победной игре процент отражённых им бросков составил 79,2. Это, безусловно, намного ниже того, чего от него ожидают «Мэйпл Лифс», особенно после сильного сезона-2022/2023.

Если вспомнить, насколько хорошо Самсонов играл в прошлом сезоне, то этот старт не должен вызывать особых опасений в дальнейшем. У него не должно быть проблем, но это явно был не лучший способ начать сезон-2023/2024», — сказано в статье.

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