«У Кросби тоже была 21-матчевая безголевая серия». Дементьев — о результативности Сафонова

Известный хоккейный агент Алексей Дементьев оценил игру нападающего «Ак Барса» Ильи Сафонова, который является его клиентом. В нынешнем сезоне Сафонов провёл 17 матчей, в которых набрал 6 (4+2) очков.

«То, что Илью Сафонова перевели в другую тройку и у него стала лучше результативность, возможно, это результат того окружения игроков, с которым он сейчас играет. Но «Ак Барс» обладает таким серьёзным подбором нападающих, что куда-ни поставь, где ни сыграй, везде найдётся возможность реализовать свои моменты. И любой игрок может помочь их создать. Поэтому приятно, что в последних играх Илья начинает набирать очки.

Для любого нападающего это тяжёлая нагрузка, когда ты не набираешь очков, даже при том, что играешь хорошо, достаточно продуктивно и полезно для своей команды. Но вот наступил такой момент, что он начал набирать очки и, как говорится, дышится легче. Но примеров тому масса, когда хоккеисты играли достаточно много и не набирали очков. Даже такие великие, как Сидни Кросби, когда в НХЛ у него была 21-матчевая безголевая серия», — заявил Дементьев в интервью Metaratings.ru.

Ранее главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов оценил победу в матче с «Амуром» (3:2) и рассказал, почему казанцы ещё не проиграли ни одного матча на Дальнем Востоке за текущую выездную серию.