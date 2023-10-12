Сидни Кросби — о матче с Овечкиным: в таких играх есть что-то большее

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби высказался о предстоящем матче с «Вашингтон Кэпиталз» и противостоянии с Александром Овечкиным. Встреча состоится в ночь на 14 октября и начнётся в 2:30 мск.

«Обе команды понимают, что когда мы играем друг с другом, в таких матчах есть что-то большее. Это развивалось годами… Имея возможность противостоять друг другу все эти годы, мы с Овечкиным, вероятно, приносим нам обоим максимум пользы.

Поскольку это их первая игра, я уверен, что «Вашингтон» будет готов к ней. Нам просто нужно убедиться, что мы продолжаем становиться лучше», — приводит слова Кросби журналистка Мишель Крекиоло в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, Овечкин и Кросби встретятся друг с другом в 66-й раз в регулярном сезоне. Овечкин, выбранный под первым номером на драфте НХЛ 2004 года, набрал 63 очка (34+29) в первых 65 матчах между ними. Кросби, выбранный под первым номером на драфте 2005 года, набрал 86 (28+58) очков.