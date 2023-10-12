Трёхкратный чемпион СССР: ЦСКА со «Спартаком» надо было показать игру, а не просто беготню

Трехкратный чемпион СССР в составе ЦСКА Сергей Глазов прокомментировал армейское дерби с ХК «Спартак» (3:5), состоявшееся накануне.

«Армейцы проиграли «Спартаку» по всем компонентам. И в обороне, и в нападении, и вратарь Федотов не помог ЦСКА. Был момент, когда армейцы могли переломить ход матча, но Федотов пропустил, и всё сломалось. Очень грубые ошибки сзади.

Армейцы хотели за счёт скорости переиграть «Спартак», перебегать. Но соперник так грамотно выстроил оборону и так здорово выбегал в контратаки, что превзошёл соперника. «Спартак» играл с большим воодушевлением, вся команда здорово смотрелась. Было видно, что ребята стараются, грамотно играют, выполняют все задачи, которые поставил перед ними тренерский штаб. Армейцам надо было что-то противопоставить, показать игру, а не просто беготню. Но «Спартак» отбирал шайбочку, аккуратно играл в пасик и чисто тактически был сильнее. Приятно смотреть на такой «Спартак», он выиграл по всем статьям», — сказал Глазов в интервью «РБ Спорт».

Ранее двукратный олимпийский чемпион, легендарный в прошлом капитан «Спартака», ныне председатель совета ветеранов столичного клуба Борис Майоров оценил победу красно-белых в матче с ЦСКА со счётом 5:3.