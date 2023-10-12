Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Нефтехимик — ХК Сочи. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

НХЛ может провести выставочные матчи в Мексике

НХЛ может провести выставочные матчи в Мексике
Аудио-версия:
Комментарии

НХЛ включила столицу Мексики — город Мехико в шорт-лист мест проведения будущих выставочных игр.

«Наш международный отдел и отдел мероприятий получают много запросов со всего мира. Мы получаем запросы от многих людей, которые проводили крупные мероприятия в больших городах, и они думают, что хоккей может быть интересен в их странах. Есть команды, которые очень хотели бы поехать в Мексику», — цитирует директора по контенту НХЛ Стива Майера EPSN.

«Любое американское спортивное мероприятие в Мексике — это огромное событие для страны», — заявил президент местной команды «Койотс» Ксавьер Гутьеррес.

Отмечается, что с 1992 года НБА проводила игры в Мехико более 30 раз. В ноябре «Атланта Хоукс» и «Орландо Мэджик» проведут игру регулярного сезона на арене CDMX в Мехико, вмещающей более 20 000 болельщиков.

Материалы по теме
В «Лос-Анджелесе» рассказали, как будут справляться с последствиями перелётов в Австралию
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android