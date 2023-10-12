НХЛ может провести выставочные матчи в Мексике

НХЛ включила столицу Мексики — город Мехико в шорт-лист мест проведения будущих выставочных игр.

«Наш международный отдел и отдел мероприятий получают много запросов со всего мира. Мы получаем запросы от многих людей, которые проводили крупные мероприятия в больших городах, и они думают, что хоккей может быть интересен в их странах. Есть команды, которые очень хотели бы поехать в Мексику», — цитирует директора по контенту НХЛ Стива Майера EPSN.

«Любое американское спортивное мероприятие в Мексике — это огромное событие для страны», — заявил президент местной команды «Койотс» Ксавьер Гутьеррес.

Отмечается, что с 1992 года НБА проводила игры в Мехико более 30 раз. В ноябре «Атланта Хоукс» и «Орландо Мэджик» проведут игру регулярного сезона на арене CDMX в Мехико, вмещающей более 20 000 болельщиков.