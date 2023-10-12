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Бывший скаут сборной России: не вижу, кого Воронков должен вытеснить из «Коламбуса»

Бывший скаут сборной России: не вижу, кого Воронков должен вытеснить из «Коламбуса»
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Бывший скаут сборной России Сергей Федотов прокомментировал решение «Коламбус Блю Джекетс» отправить российского нападающего Дмитрия Воронкова в АХЛ.

«Я не вижу, кого из игроков нынешнего «Коламбуса» он должен вытеснить из состава. В лучшем случае он проведёт 20–25 матчей в основе. Даже четвёртое звено ему не гарантировано. Нужен ли команде иностранец на роль чеккера? Такого добра хватает и в Америке», — приводит слова Федотова «БИЗНЕС Online».

Воронков принял участие в четырёх предсезонных матчах. Нападающий отметился в них одной результативной передачей.

Ранее хоккейный агент Александр Черных, представляющий интересы Воронкова, рассказал о причинах отправки хоккеиста в фарм-клуб «Коламбус Блю Джекетс» — «Кливленд Монстерз».

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