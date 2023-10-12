Толчинский: казалось, СКА контролирует игру, но «Локомотив» наказывал нас за каждую ошибку

Нападающий СКА Сергей Толчинский прокомментировал домашнее поражение от «Локомотива» (2:3).

«Возможно, не хватило концентрации в каждой смене. С игры и со скамейки казалось, что переигрываем, перебрасываем соперника, контролируем игру. Но «Локомотив» наказывал нас за каждую ошибку. Кто-то заигрался, нырнул куда-то, пересменку чуть неправильно сделали, зевнули. Одна ошибка — гол. Концентрации не хватило. Поэтому поплатились. За два периода у «Локомотива» было 13 бросков и 3 гола. Тут никаких вопросов к Серебру (Никита Серебряков, вратарь СКА. — Прим. «Чемпионата»), что он сделает при выходе «два в ноль». Где-то заигрывались и нам сразу забивали.

Быстрая игра была. С первого периода она была такой. С нашей стороны было две ошибки. После гола надо смену проводить жёстко, без риска закрепить результат. Винить здесь некого. Но надо отдать должное «Локомотив» хорошо реализовал свои моменты.

Чем так сложен «Локомотив» для СКА? Это не только для нас сложный соперник. «Локомотив» для всех тяжёлый соперник. Они всегда играют самоотверженно, с большим желанием, не боятся борьбы. Не думаю, что мы им по ходу игры уступали в этих компонентах — ни в желании, ни в самоотверженности, ни в борьбе. Все ребята старались выкладываться на 100 и даже более процентов, играли друг за друга. Но «Локомотив» реализовал свои моменты» — цитирует Толчинского «Спорт День за Днём».

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