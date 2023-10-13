Артемий Панарин забросил свою первую шайбу в новом сезоне НХЛ в ворота «Баффало»

В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречаются «Баффало Сэйбрз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Команды играют на стадионе «Кибэнк-центр» в Баффало (США). «Нью-Йорк Рейнджерс» выигрывает со счётом 3:0.

На 33-й минуте отличился российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин.

Ранее в составе гостей заброшенными шайбами отметились Алекси Лафреньер и Крис Крайдер (в большинстве).

В прошлом сезоне 31-летний Артемий Панарин в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ набрал 92 (29+63) очка. В плей-офф он провёл семь игр, оформив две голевые передачи.