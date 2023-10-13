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Артемий Панарин забросил свою первую шайбу в новом сезоне НХЛ в ворота «Баффало»

Артемий Панарин забросил свою первую шайбу в новом сезоне НХЛ в ворота «Баффало»
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В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречаются «Баффало Сэйбрз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Команды играют на стадионе «Кибэнк-центр» в Баффало (США). «Нью-Йорк Рейнджерс» выигрывает со счётом 3:0.

НХЛ - регулярный чемпионат
13 октября 2023, пятница. 02:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
2-й период
0 : 3
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Лафреньер (Панарин, Хитил) – 03:47     0:2 Крайдер (Фокс, Зибанеджад) – 12:22 (pp)     0:3 Панарин – 32:49    

На 33-й минуте отличился российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин.

Ранее в составе гостей заброшенными шайбами отметились Алекси Лафреньер и Крис Крайдер (в большинстве).

В прошлом сезоне 31-летний Артемий Панарин в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ набрал 92 (29+63) очка. В плей-офф он провёл семь игр, оформив две голевые передачи.

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