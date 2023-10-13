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Панарин помог «Рейнджерс» разгромить «Баффало» на старте сезона НХЛ

Панарин помог «Рейнджерс» разгромить «Баффало» на старте сезона НХЛ
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Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Баффало Сэйбрз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Команды играли на стадионе «Кибэнк-центр» в Баффало (США). «Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу со счётом 5:1 (2:0, 1:1, 2:0).

На четвёртой минуте счёт открыл нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Алекси Лафреньер. Ему ассистировали Артемий Панарин и Филип Хитил. На 13-й минуте Крис Крайдер в большинстве увеличил преимущество гостей с передач Адама Фокса и Мики Зибанеджада. Во втором периоде заброшенной шайбой отметился Артемий Панарин. В концовке игрового отрезка Джон-Джейсон Петерка отыграл одну шайбу. В третьем периоде Крис Крайдер оформил дубль. На 59-й минуте окончательный счёт установил Джейкоб Труба — 5:1.

Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин отразил 23 броска.

НХЛ - регулярный чемпионат
13 октября 2023, пятница. 02:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
1 : 5
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Лафреньер (Панарин, Хитил) – 03:47     0:2 Крайдер (Фокс, Зибанеджад) – 12:22 (pp)     0:3 Панарин – 32:49     1:3 Петерка (Пауэр, Йокихарью) – 38:30     1:4 Крайдер (Зибанеджад, Миллер) – 51:34 (sh)     1:5 Труба (Крайдер, Зибанеджад) – 58:31    
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