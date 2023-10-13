Панарин помог «Рейнджерс» разгромить «Баффало» на старте сезона НХЛ

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Баффало Сэйбрз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Команды играли на стадионе «Кибэнк-центр» в Баффало (США). «Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу со счётом 5:1 (2:0, 1:1, 2:0).

На четвёртой минуте счёт открыл нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Алекси Лафреньер. Ему ассистировали Артемий Панарин и Филип Хитил. На 13-й минуте Крис Крайдер в большинстве увеличил преимущество гостей с передач Адама Фокса и Мики Зибанеджада. Во втором периоде заброшенной шайбой отметился Артемий Панарин. В концовке игрового отрезка Джон-Джейсон Петерка отыграл одну шайбу. В третьем периоде Крис Крайдер оформил дубль. На 59-й минуте окончательный счёт установил Джейкоб Труба — 5:1.

Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин отразил 23 броска.