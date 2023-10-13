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«Нью-Джерси» обыграл «Детройт» в 1-м туре НХЛ

«Нью-Джерси» обыграл «Детройт» в 1-м туре НХЛ
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Сегодня, 13 октября, «Нью-Джерси Дэвилз» на своей площадке обыграл «Детройт Ред Уингз» в 1-м туре регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Пруденшиал-центр» завершилась со счётом 4:3 (0:0, 2:1, 2:2).

В составе «Нью-Джерси» заброшенными шайбами отметились Даги Хэмилтон (55:37) и Эрик Хаула (58:28), а также дубль на счету Джека Хьюза (33:39, 38:43).

За «Детройт» шайбы забросили Даниэль Спронг (32:14), Алекс Дебринкэт (50:43) и Робби Фаббри (59:26). В матче принимал участие российский нападающий Клим Костин, но результативными действиями не отметился.

В следующем туре 14 октября «Нью-Джерси» примет «Аризону Койотс», а «Детройт» 15 октября сыграет с «Тампа-Бэй Лайтнинг».

После 1-го тура в Восточной конференции лидирует «Каролина». Западную возглавляет «Вегас Голден Найтс».

НХЛ - регулярный чемпионат
13 октября 2023, пятница. 02:30 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
4 : 3
Детройт Ред Уингз
Детройт
0:1 Спронг – 32:14     1:1 Хьюз (Палат) – 33:39 (pp)     2:1 Хьюз (Тоффоли, Зигенталер) – 38:43     2:2 Дебринкэт (Гостисбер) – 50:43 (pp)     3:2 Хэмилтон (Зигенталер) – 55:37     4:2 Хаула (Зигенталер, Марино) – 58:28     4:3 Фаббри (Комфер, Уолман) – 59:26 (pp)    
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