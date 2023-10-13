«Нэшвилл» добыл первую победу в сезоне в матче с «Сиэтлом»

Сегодня, 13 октября, «Нэшвилл Предаторз» на своей площадке обыграл «Сиэтл Кракен» во 2-м туре регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Бриджстоун-Арене» завершилась со счётом 3:0 (0:0, 1:0, 2:0).

В составе «Нэшвилла» заброшенными шайбами отметились три нападающих: канадец Колтон Сиссонс (30:24), швед Густав Нюквист (50:03) и финн Юусо Пярссинен (59:00).

В 1-м туре обе команды потерпели поражение. «Нэшвилл» проиграл «Тампа-Бэй» со счётом 3:5, «Сиэтл» не смог справиться с «Вегасом» (1:4).

В следующем туре 15 октября «саблезубые» сыграют в гостях с «Бостон Брюинз», а «Сиэтл» встретится с «Сент-Луис Блюз».

После 1-го тура в Восточной конференции лидирует «Каролина Харрикейнз». Западную возглавляет «Ванкувер Кэнакс».