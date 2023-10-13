Шестёркин установил седьмой результат в истории НХЛ по скорости достижения 100 побед

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестёркин отразил 24 броска из 25 в матче регулярного чемпионата с «Баффало» (5:1). Эта победа стала для россиянина 100-й в лиге. Он достиг этой отметки за 159 игр.

Таким образом, Шестёркин установил седьмой результат в истории НХЛ по скорости достижения 100 побед. Быстрее в истории лиги до неё добирались только шесть вратарей – Билл Дернэн (за 139 игр), Мишель Ларок (148), Фрэнк Бримсек (150), Боб Фроуз (155), Крис Осгуд и Тайни Томпсон (за 158).

Ни один голкипер в истории «Рейнджерс» не одержал 100 побед быстрее чем за 187 матчей. Шестёркин стал лидером франшизы по этому показателю.