«Вегас» с Дорофеевым обыграл «Сан-Хосе Шаркс»

Сегодня, 13 октября, «Вегас Голден Найтс» в гостях обыграл «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Эс-Эй-Пи-центр» завершилась со счётом 4:1 (1:1, 2:0, 1:0).

В составе «Вегаса» заброшенными шайбами отметились Майкл Амадио (15:25), Николас Хаг (38:31), Николя Руа (39:24) и Брейден Пахал (42:11). Российский нападающий Павел Дорофеев отметился голевой передачей.

За «Сан-Хосе» единственную шайбу забросил чех Томаш Гертл (17:48).

В следующем туре 15 октября «Сан-Хосе» проведёт встречу с «Колорадо Эвеланш», а «Вегас» сыграет с «Анахайм Дакс».

В Восточной конференции сейчас лидирует «Каролина Харрикейнз». Западную конференцию возглавляет «Ванкувер Кэнакс».