«Вегас» с Дорофеевым обыграл «Сан-Хосе Шаркс»
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Сегодня, 13 октября, «Вегас Голден Найтс» в гостях обыграл «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Эс-Эй-Пи-центр» завершилась со счётом 4:1 (1:1, 2:0, 1:0).
В составе «Вегаса» заброшенными шайбами отметились Майкл Амадио (15:25), Николас Хаг (38:31), Николя Руа (39:24) и Брейден Пахал (42:11). Российский нападающий Павел Дорофеев отметился голевой передачей.
За «Сан-Хосе» единственную шайбу забросил чех Томаш Гертл (17:48).
В следующем туре 15 октября «Сан-Хосе» проведёт встречу с «Колорадо Эвеланш», а «Вегас» сыграет с «Анахайм Дакс».
В Восточной конференции сейчас лидирует «Каролина Харрикейнз». Западную конференцию возглавляет «Ванкувер Кэнакс».
НХЛ - регулярный чемпионат
13 октября 2023, пятница. 05:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
1 : 4
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Амадио (Карлссон, Хаг) – 15:25 1:1 Задина (Гертл, Тран) – 17:48 1:2 Хаг (Пьетранджело, Айкел) – 38:31 1:3 Руа (Рённбьерг, Хаттон) – 39:24 1:4 Пахал (Дорофеев, Карлссон) – 42:11
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