Защитнику «Вегаса» Пьетранджело разбили лицо шайбой после броска одноклубника

Сегодня, 13 октября, «Вегас Голден Найтс» в гостях обыграл «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Эс-Эй-Пи-центр» завершилась со счётом 4:1 (1:1, 2:0, 1:0).

В концовке матча произошёл неприятный эпизод с травмой защитника «Вегаса» Алекса Пьетранджело. Игрок обороны пошёл на чужой «пятачок», и после броска одноклубника от синей линии шайба угодила Алексу точно в лицо. Пьетранджело немедленно покинул площадку, приложив полотенце к окровавленному лицу.

Фото: кадр трансляции

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В составе «Вегаса» заброшенными шайбами отметились Майкл Амадио (15:25), Николас Хаг (38:31), Николя Руа (39:24) и Брейден Пахал (42:11). Российский нападающий Павел Дорофеев отметился голевой передачей.