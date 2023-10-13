Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
СКА — Динамо Мн. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Дайте мне пас». Панарин рассказал об игре в тройке с Лафреньером и Хитилом

«Дайте мне пас». Панарин рассказал об игре в тройке с Лафреньером и Хитилом
Комментарии

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал об игре в тройке с Алекси Лафреньером и Филипом Хитилом. В матче с «Баффало» (5:1) Панарин забросил шайбу и отдал результативную передачу.

«Голы нашей тройки? Это всё инстинкты, наверное. Мы немного поговорили перед игрой, но я не англичанин, поэтому особо ничего не могу сказать, кроме «Дайте мне пас». Все показали отличное катание. Хорошее катание даёт больше пространства, а когда больше пространства, то есть и больше времени подумать.

Не хочу много говорить о нашей тройке. Это был наш первый матч. Может, дело в том, что «Баффало» был не очень хорош. Надеюсь, мы сможем так играть против каждого соперника», — цитирует Панарина New York Post.

Материалы по теме
Премьера на браво! Русские звёзды «Рейнджерс» во всей красе показали себя легенде НХЛ
Видео
Премьера на браво! Русские звёзды «Рейнджерс» во всей красе показали себя легенде НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android