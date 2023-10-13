«Дайте мне пас». Панарин рассказал об игре в тройке с Лафреньером и Хитилом

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал об игре в тройке с Алекси Лафреньером и Филипом Хитилом. В матче с «Баффало» (5:1) Панарин забросил шайбу и отдал результативную передачу.

«Голы нашей тройки? Это всё инстинкты, наверное. Мы немного поговорили перед игрой, но я не англичанин, поэтому особо ничего не могу сказать, кроме «Дайте мне пас». Все показали отличное катание. Хорошее катание даёт больше пространства, а когда больше пространства, то есть и больше времени подумать.

Не хочу много говорить о нашей тройке. Это был наш первый матч. Может, дело в том, что «Баффало» был не очень хорош. Надеюсь, мы сможем так играть против каждого соперника», — цитирует Панарина New York Post.